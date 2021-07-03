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Первая водная прогулка: Василиса Фролова прокатилась с малышом на катере (фото, видео)

Первая водная прогулка: Василиса Фролова прокатилась с малышом на катере (фото, видео)
Обновлено 08:38 Сегодня Телеграф Фото: instagram Vasilisa Frolova

Известная украинская телеведущая Василиса Фролова, родившая своего первенца в 43 года, не из тех звезд, которые скрывают своих детей и не показывают их общественности. 7 июля сыну телеведущей, Родиону, исполнится четыре месяца.

Молодая мамочка решила приобщить своего малыша к природе, поэтому заказала небольшой катер по Днепру с друзьями, прихватив с собой чадо.

"Неплохая у человека первая водная прогулка, начало положено", - написала Фролова в новом посте в Инстаграме.

 
 
 
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A post shared by Vasilisa Frolova (@vasyafrolova)

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В комментариях к фото подписчики Василисы отметили, что мальчик чем-то недовольный, но телеведущая заверила, что так он всего лишь щурится на солнце.

Напомним, что отцом Родиона является Дмитрий Котеленец, креативный продюсер. Известен разработкой и реализацией проекта телеканала - "Первый Автомобильный", а в 2017 году мужчина основал телеканал Cars&Stars TV. От предыдущего брака у Дмитрий есть двое детей.

Ранее Василиса Фролова рассказала, что могла потерять ребенка на последнем месяце беременности.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 414

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Дети, Василиса Фролова.
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