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Комарова обкусали комары: ведущий показал "издержки профессии" на лицо (фото)

Комарова обкусали комары: ведущий показал "издержки профессии" на лицо (фото)
16:07 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Ведущий программ о путешествиях "Світ навиворіт" и "Мандруй Україною" Дмитрий Комаров, которому 17 июня исполнилось 38 лет, показал "издержки профессии", снимая новые передачи на Волыни.

Так, во время съемок украинского телеведущего покусали оводы и комары.

"Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы - не помеха! Снимаем для вас крутые программы", - подписал фото Комаров в Инстаграме.

Телеведущий обещает удивить поклонников своих проектов: "Покажем то, что еще не показывали".

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Коллеги Дмитрия остались в шоке от увиденного.

Напомним, что свой зимний отпуск телеведущий Дмитрий Комаров провел на Мальдивах вместе со своей женой, украинкой моделью и телеведущей Александрой Кучеренко.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Комары, Дмитрий Комаров.
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