"Упал-очнулся-повреждение связки": Лилия Ребрик похвасталась, что теперь ее муж будет постоянно носить ее на руках

Популярная украинская телеведущая, несменная ведущая программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик серьезно травмировала ногу. Теледива повредила связки и теперь ей нельзя нагружать ногу и ходить на каблуках.

На помощь Лилии пришел ее супруг, Андрей Дикий. В студию "Ранку" мужчина принес любимую на руках. Милым роликом, где запечатлен момент ее появления в студии, Ребрик поделилась на своей странице в Инстаграм.

"Схема была такая: "Упал-очнулся- повреждение связки", и это равно двум неделям в бандаже, покое, без каблуков и на обезболивающих! Но и не думайте: даже это не выбьет меня из строя!" - написала под видео телеведущая.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее, "Телеграф" писал, что Лилия Ребрик рассказала, как приготовить вкусное фисташковое мороженое, которым можно охладиться в жару.