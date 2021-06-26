"В такую жару, как говорят, то, что доктор прописал": Лилия Ребрик поделилась рецептом фисташкового мороженого

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая недавно поделилась фото со старшей дочерью Дианой, не прекращает радовать своих поклонников рецептами блюд.

В эту летнюю жаркую погоду ведущая шоу "Ранок з Україною" на телеканале "Україна" рассказала, как приготовить фисташковое мороженое, которым можно охладиться всей семьей.

"Наш любимый летний десерт - домашнее мороженое! Делаем с различными вкусами, но наш фаворит - фисташковое. В такую жару эта вкусность, как говорят, то, что доктор прописал", - отметила Ребрик.

Способ приготовления:

Возьмите 200 гр несоленых фисташек. Очистите их от скорлупы и измельчите блендером. Насыпьте их в небольшую кастрюльку, добавьте 2 стакана молока и полстакана жирных сливок. Доведите до кипения. Четыре желтка и стакан сахара взбейте до состояния пышной массы и добавьте в кастрюлю, хорошо перемешайте. Поставьте на водяную баню минут на 8, хорошо перемешивая. Дайте остыть под закрытой крышкой и добавьте полстакана несладкого йогурта. Опять перемешайте.

Спрячьте в морозилку, как только начнет замерзать - достаньте и взбейте. Потом - снова спрячьте и где-то через полчасика взбейте еще раз и оставьте замораживаться. Вафельный рожок можно купить в магазине, а можно просто есть ложками. Чтобы было еще вкуснее, можно натереть на терке шоколад и посыпать этой стружкой.

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Ранее Лилия Ребрик поделилась рецептом бананового пирога.