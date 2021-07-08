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"Внутри я романтик": скандальный блогер признался, почему сделал 22 пластические операции

"Внутри я романтик": скандальный блогер признался, почему сделал 22 пластические операции
15:43 Сегодня Телеграф Фото: instagram Александра Шпака

Известный российский блогер Александр Шпак, который недавно оскандалился в аэропорту "Борисполь" в Киеве, известен своей эпатажной внешностью.

Фитнес-тренер неоднократно прибегал к пластическим операциям на ягодицах, губах. Также он сделал перманентный макияж стрелок на веках и "клыки".

Александр дал интервью российской телеведущей Алене Жигаловой в шоу "Алена, блин!", где рассказал, почему решил сделать 22 пластических операции и признался, жалеет ли сейчас об этом.

"Я всегда хотел стать большим бритоголовым качком-телохранителем. И вот в какой-то момент я увидел такого, а внутри я романтик. Я могу заплакать сейчас на "Титанике" и я не считаю, что это постыдно. Я могу быть абсолютно искренним. Так воспитывались девчонки. Моя психика - она как и мужская, так и женская. И в какой-то момент я признал, что у меня есть и то и другое, при этом моя сексуальная ориентация абсолютно стандартна.  Я четко понял, что я не хочу париться по тому, как я должен жить, выглядеть, одеваться", - рассказал блогер.

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Шпак отметил, что не имеет значение, если ты мужчина или женщина. Если ты любишь длинные ногти или губы "уточкой", то почему мир решил, что это только для одного пола. "Я перестал видеть черное и белое. И если я вижу, что вот эти шортики женские на тебе сидят прикольно, я скажу: "О, на тебе сидят прикольно, интересно, на мне сядут также?".

Кроме этого Александр признался, что некоторые операции у него получились не так, как он хотел: "Я бы не делал такое сильное изменения лица. Это факт. Я не делал бы фронтопластику (пластика лба - ред.), потому что у меня выпало 70% волос. Это была тяжелейшая операция. Она сказалась и, я думаю, что скажется и в будущем".

Напомним, что в начале июня подписчики Александра были шокированы новостью о его разводе с блогером Ириной Мещанской после 6 лет супружеской жизни.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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