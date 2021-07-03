"Лицо русского мира": застрявший в украинском аэропорту блогер из России насмешил сеть (видео)

Российского блогера Александра Мещанского-Шпака, который недавно развелся после шести лет брака со своей супругой Масей Шпак, не пустили в Украину, куда он прилетел к своей новой подруге – фотографу Яне.

Об этом он сам написал в Instagram.

Возвращаюсь в Турцию.. Что же будет дальше??) - подписал видео блогер, на котором видно, как он с чемоданом возвращается обратно, так и не пройдя паспортный контроль на границе с Украиной. На данный момент он находится в аэропорту "Борисполь".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Мещанский-Шпак (@sashashpakofficial)

По его словам, он никогда не был в Крыму, является аполитичным и ни разу не критиковал Украину.

"Приехал концерт давать? Или помочь подружить заново "Братский народ"?", "Квазимодо обиделсо", "Это с ним такое от жизни в аэропорту?", "Лицо русского мира", - пишут в сети.

Как сообщал "Телеграф", пограничники в аэропорту "Жуляны" запретили въезд в Украину российскому актеру и телеведущему Оскару Кучере.