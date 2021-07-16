"Никогда не поздно "проснуться": Снежана Бабкина рассказала, как стать счастливее

"Что такое счастье?" - наверняка каждый задавал себе этот вопрос, хотя бы раз в своей жизни. И для каждого это понятие имеет свой смысл, и каждого делают счастливым разные вещи.

Супруга известного украинского артистка Сергея Бабкина, который ранее откровенно рассказал о своих изменах, Снежана на своей странице в Инстаграме рассказала, что счастье для нее.

Бабкина отмечает, что счастье - это умение жить сердцем и ощущениями, а не умом. Умение останавливаться и чувствовать, видеть каждый, наполненный смыслом, миг. Она признает, что поняла, что счастлива в тот момент, когда по-настоящему полюбила себя. Снежана считает, что мало кого привлекает женщина, которая рубит с плеча и не слушает никаких аргументов.

"Для меня, быть счастливой - не значит быть окруженной этим самым счастьем. Я чувствую его внутри себя! Важно говорить с Собой честно! Важно сделать остановку! Никогда не поздно начать! Никогда не поздно "проснуться"!" - поделилась своими размышлениями Бабкина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СНЕЖАНА БАБКИНА•БЛОГ о ЛЮБВИ (@snezhana_babkina)

Ранее, "Телеграф" писал, что Снежана Бабкина поделилась своими методами, как стать счастливым.