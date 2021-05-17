"Высасывайте радость из пальца": Снежана Бабкина рассказала, как быть радостным и счастливым

Жена украинского артистка Сергея Бабкина Снежана создатель марафона, в котором учит всех желающих любить себя и радоваться жизни, как єто делает сама.

На своей странице в Инстаграме Бабкина часто рассказывает о том, что нужно делать, чтобы чувствовать себя радостней и счастливей. Один из своих постов в соцсети она посвятила именно методам, которые помогут это сделать.

Снежана считает, что быть радостным и счастливым удивительно просто, нужно лишь уметь "высасывать счастье из пальца".

"Ведь все мы можем начинать утро с подарка себе! В виде практики! Йога, медитация, танец, зарядка... Всего 10 мин и ваша внутренняя радость проснулась!" - пишет Снежана.

Бабкина советует воспринимать каждое свое занятие, будь то приготовление завтрака, уборка или поход на работу с восхищением и вдохновением. Снежана считает, что во всем можно найти что-то хорошее.

"Нужно лишь только начать! Захотеть убрать ваши придуманные границы" - говорит Бабкина.

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Ранее, "Телеграф" писал, что музыкант Сергей Бабкин впервые показал лицо младшего сына Елисея.