"Так вот он какой": Сергей Бабкин очаровал фанатов снимком с младшим сыном

Украинский музыкант Сергей Бабкин и его супруга Снежана 18 июня 2019 года в третий раз стали родителями. У пары родился сын, которого назвали Елисей.

Почти 2 года ни Сергей, ни Снежана не показывали лицо малыша своим подписчикам. А 5 мая глава семейства опубликовал милый снимок, на котором видно лицо мальчика. Елисей сидит на плечах у звездного папы и кривляется так же, как это делает Бабкин старший.

"Лис" - подписал фото Сергей.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

Подписчики отметили, что Елисей очень похож на своего отца. В комментариях так и посыпались восторженные сообщения и комплименты.

"Так вот он какой", "Как похожи", "Взрослый какой", "Копия папы", "Мини-копия папы", "Привет Елисей" - пишут в комментариях.

Ранее, "Телеграф" писал, что 27 марта Снежана и Сергей Бабкины отметили 12 годовщину брака. По этому случаю мы собрали самые романтические фото пары.