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Сергей Бабкин рассказал о своих изменах супруге: "Я себя не сдерживал"

Сергей Бабкин рассказал о своих изменах супруге: "Я себя не сдерживал"
Обновлено 07:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В марте 2021 года супруга известного украинского певца Сергея Бабкина, с которой он прожил в браке уже 12 лет, Снежана шокировала публику откровенным заявлением об изменах мужа с более чем сотней женщин. И даже после всего этого, она все равно осталась с Бабкиным, да еще и родила ему двух деток. 

Сам Сергей Бабкин этот факт не отрицает. Более того от уже спокойно говорит об этом. В интервью Кате Осадчей для программы "Світське життя" артист признался, как это все происходило и почему.

Бабкин отмечает, что в тот период своей жизни он себе ни в чем не отказывал и не сдерживал себя. Он даже страдал алкоголизмом. Четкой причины своих измен Сергей не называет, лишь уточняет, что "это инерция той жизни". 

"Самое главное, что это не были подруги, фанатки или просто знакомые, это были проститутки" - добавила Снежана, чем шокировала ведущую Осадчую. 

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Бабкин удивил фанов сменой имиджа: артист снова решил коротко подстричься.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Все по теме:

Певец, Измены, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина.
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