"Вау, не узнать": поклонники Сергея Бабкина поражены его новым имиджем

Украинский певец Сергей Бабкин еще тот любитель поэкспериментировать со своей внешностью. То он перекрашивается в блонд, отращивает кудри и бороду, а то и вовсе стрижется на лысо.

И вот лето для артиста также началось с изменений - Сергей снова решил коротко подстричься. Снимком в новом имидже он поделился на своей странице в Инстаграм.

"made in Turkish style" - подписал фото певец, отметив, что для того, чтобы изменить свою жизнь, нужно менять жизнь, а смена стрижки тут ни при чем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Sergey Babkin.5nizza.Musician. (@babkin_official)

В комментариях поклонники отметили, что сначала не узнали своего любимца, однако новый стиль ему очень к лицу.

"Телеграф" решил напомнить, как менялся Сергей Бабкин за время своей карьеры:

Ранее, "Телеграф" писал, что Сергей Бабкин спустя 2 года после рождения младшего сына впервые показал его лицо.