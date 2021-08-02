Настя Каменских и Потап поделились "самым лучшим фото" дня: "Какие теплые"

Самая популярная звездная чета украинского шоу-бизнеса, исполнители Настя Каменских (NK), которая недавно приняла участие в красивой фотосъемке для украинского журнала Viva, и Алексей Потапенко (Потап) проводят долгожданный отпуск всей семьей в Хорватии.

Супруги, которые постоянно заняты новыми релизами и концертами, наконец-то могут смогли насладиться обществом друг друга на великолепном курорте.

В понедельник, 2 августа, Потап опубликовал в Инстаграме новое совместное фото с Каменских, на котором нежно целует свою красавицу-жену.

View this post on Instagram A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Красивый кадр не обошли стороной и поклонники звезд. В комментариях фолловеры отметили, что это самое лучшее фото в сети на сегодняшний день.

Стоить добавить, что подписчикам Насти Каменских очень нравятся ее естественные фото без макияжа и фотошопа, из-за использования которого певица неоднократно попадает под критику. Также фанаты недовольны откровенными снимками артистки.