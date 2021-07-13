В одежде ты посимпатичнее: Настю Каменских пристыдили за фото в одних трусах

Популярная украинская исполнительница Настя Каменских, выступающая под псевдонимом NK, довольно часто постит у себя на странице в соцсети обнаженные снимки. Девушка следит за своей фигурой и не устает ею хвастаться, за что часто подвергается критике со стороны подписчиков.
Так случилось и с очередным фото, которое Настя опубликовала у себя в Инстаграм 13 июля. На снимке Каменских позирует в одних трусиках, прикрыв обнаженную грудь руками.
"#goodmorning" - сопроводила пост певица.
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В комментариях многим пользователям сети это фото пришлось не по душе. Подписчики звезды отмечают, что она перебарщивает с фотошопом, да и вовсе замужняя женщина не должна позволять себе подобных откровений на всю страну.
Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских пожаловалась, что редко видится со своим супругом, рэпером и продюсером Потапом.