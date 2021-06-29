Настя Каменских стала реже видеться с Потапом: "Мне тебя очень не хватает"

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую недавно раскритиковали за фотошоп ног, поделилась с фанатами деталями своей личной жизни. Оказывается, из-за большого количества различных съемок и концертов она практически не видится со своим супругом, рэпером и продюсером Олексеем Потапенком/Потапом.

Любимому мужу артистка посвятила трогательный пост в Инстаграме, умилив своих подписчиков совместным снимком с Потапом.

"Муж, я так скучала. Мне тебя очень не хватает" - написала Каменских под снимком, на котором ее нежно обнимает супруг.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

В комментариях поклонники пары отметили, что они прекрасно смотрятся вместе и начали желать им разных благ.

Ранее, "Телеграф" писал, что Настя Каменских показала главную фанатку своего творчества.