В обшитом цветами платье: Каменских очаровала новым образом из Мексики (фото)

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под сценическим псевдонимом NK, продемонстрировала свою фигуру в белом прозрачном платье, обшитом яркими цветами. Стоить отметить, что певицу часто критикуют за использование фотошопа.

34-летняя артистка приняла участие в фотоссесии, сделанной в одном из самых красивых районов Мехико - Койоакан. Съемка приурочена новому интервью для украинского издания Viva.

Фотографом стал Алекс Кордова (Alex Cordova).

"Несмотря на то, что я неоднократно рассказывала, что склонна к полноте и работаю над собой, люди все равно находят во мне изъяны. Была полненькой - плохо. Похудела - тоже все не так. Никому не угодить, но я и не планирую. Мое тело - мое дело", - сказала певица в интервью.

Подписчики Каменских расхвалили ее красочный мексиканский образ.

Ранее Настя Каменских показала свою самую преданную поклонницу.