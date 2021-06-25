Настя Каменских показала свою главную фанатку: "Обожаю" (видео)

Популярная украинская певица Настя Каменских, которую недавно раскритиковали за фотошоп ног, показала главную фанатку своего творчества. Ее мама, Лидия Петровна, очень гордится успехами своей единственной дочери, а после смерти отца певицы, Алексея Иосифовича, отношения родных женщин стали более теплыми.

В сториз Инстаграма исполнительница выложила видео, где Лилия Петровна поет песню дочери "Красное вино".

"Моя главная фанатка. Обожаю", - так подписала запись Каменских. Также мама певицы показала татуировку на левой руке. "Малышка моя современная", - сказала Настя.

Добавим, что мама певицы познакомилась с Алексеем Жмуром, когда пришла в хор имени Г. Г. Веревки. Мужчина, который был старше Лидии на 16 лет, был руководителем хора. О их романе никто не знал, кроме самой близкой подруги Лидии Петровны - народной артистки Украины Аллы Кудлай, которая является крестной мамой Насти Каменских.

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Недавно 34-летняя певица призналась, что хотела помнить отца веселым, поэтому в день похорон она не смогла войти в зал прощаний.