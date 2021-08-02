"Как у вас такие долбо*бы работают?: стало известно, кем работает мужчина, избивший танцора Нади Дорофеевой

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что танцор шоу-балета украинской певицы Нади Дорофеевой был избит неизвестным мужчиной ночью в Киеве, когда парень с друзьями выходил из клуба Lift. Евгений Гончаренко получил черепно-мозговую травму и кровоизлияние в мозг, и теперь он находится в коме.

Нападавший оказался действующим сотрудником Управления государственной охраны Украины. Об этом сообщила пресс-служба самого ведомства в Facebook, где уже начали проводить расследование.

"Мы тщательно проверили эту информацию и сообщаем, что данное лицо является не бывшим, а действующим военнослужащим УГО Украины. По данному факту руководством Управления назначено служебное расследование, обстоятельства происшествия выясняются. На время проведения расследования военнослужащего отстранен от выполнения служебных обязанностей", - отметили в ведомстве.

Кроме того сообщается, что Управление окажет необходимую помощь для лечения Евгения.

Пользователи соцсети в шоке от происходящего. Люди не понимают, как в таком учреждении могут работать настолько агрессивные сотрудники, и не верят, что нападавший понесет заслуженное наказание.

Ранее "Телеграф" сообщал, что устроивший драку с водителем в Киеве актер Андрей Федунчик извинился перед свидетелями инцидента.