Скачать
Пятница, 30.07.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины Олимпиада-2020
Мясо и молоко подорожают или частично исчезнут с прилавков: как новый закон повлияет на рынок и потребителя
Мясо и молоко подорожают или частично исчезнут с прилавков: как новый закон повлияет на рынок и потребителя
Раньше выпады Арахамии в адрес Запада могли бы простить, но сейчас это вряд ли сойдет с рук, - эксперт
Раньше выпады Арахамии в адрес Запада могли бы простить, но сейчас это вряд ли сойдет с рук, - эксперт
Офис президента заминировали, - СМИ
Офис президента заминировали, - СМИ
Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности
Италия разрешила въезд украинским туристам, но ввела 4 правила: подробности

Устроивший драку в Киеве актер Андрей Фединчик обратился к поклонникам (видео)

Устроивший драку в Киеве актер Андрей Фединчик обратился к поклонникам (видео)
16:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андрея Фединчика

Звезда сериала "Папаньки" и "Круты 1918", украинский актер Андрей Фединчик спустя несколько дней прокомментировал свою скандальную выходку, когда на одной из улиц Киева устроил драку с водителем. Тогда мужчина агрессивно отреагировал на замечания киевлян, которым не понравилось катание Фединчика на электросамокате прямо на дороге. Актера даже пришлось прижать к асфальту, чтобы он успокоился.

В пятницу, 30 июля, мужчина признался в Инстаграме, что не умеет контролировать свой гнев и подобный инцидент не был первым в его жизни. Тогда обошлось без драк.

"Вы поймите, когда человек кричит, что ненавидит весь мир и никто ему плохого ничего не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе. И все те слова я кричал самому себе", - отметил Фединчик.

"Надеюсь фамилию поменяет обратно, чтобы мою не позорить": Андрей Джеджула отреагировал на обвинения экс-жены в избиениях (видео)

Актер добавил, что уже обратился к специалистам и попросил прощения перед теми людьми, которые стали свидетелями его неуместного поведения.

Подписчики актера его поддержали и пожелали быстрого восстановление психического здоровья.

Напомним, что коллеги Андрея Фединчика по сериалу "Папаньки", актеры и авторы студии "Дизель шоу" недавно попали в скандал из-за шуток о расизме и гомофобии. Художественный руководитель коллектива Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар ответили на обвинения.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 152

Все по теме:

Андрей Фединчик.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Офисе президента - негативная обстановка на грани истерики: политический психолог о последних заявлениях членов Зе-команды
02 Ночью в Киеве прогремел взрыв, есть жертва: подробности и фото
03 День Марины Лазаревой 30 июля: народные приметы и что нельзя делать в этот праздник
04 "Пантера сидела у мужчины на голове": в зоопарке под Полтавой произошло ЧП
05 Пожар в Турции: туристы спят на улицах, к тушению привлекли авиацию (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Лукашенко зовет российскую армию в Беларусь: что его всполошило
Лукашенко зовет российскую армию в Беларусь: что его всполошило
В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на &quot;мосту Кличко&quot;: мужчина объяснил свой поступок (фото)
В Киеве задержали вандала, разбившего стекла на "мосту Кличко": мужчина объяснил свой поступок (фото)
В Москве нашли мертвым звезду сериалов &quot;Марш Турецкого&quot; и &quot;Закон и порядок&quot;: тело пролежало более 10 дней
В Москве нашли мертвым звезду сериалов "Марш Турецкого" и "Закон и порядок": тело пролежало более 10 дней
Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел (фото)
Похищенного судью Чауса нашли в одном из украинских сел (фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь