Устроивший драку в Киеве актер Андрей Фединчик обратился к поклонникам (видео)

Звезда сериала "Папаньки" и "Круты 1918", украинский актер Андрей Фединчик спустя несколько дней прокомментировал свою скандальную выходку, когда на одной из улиц Киева устроил драку с водителем. Тогда мужчина агрессивно отреагировал на замечания киевлян, которым не понравилось катание Фединчика на электросамокате прямо на дороге. Актера даже пришлось прижать к асфальту, чтобы он успокоился.

В пятницу, 30 июля, мужчина признался в Инстаграме, что не умеет контролировать свой гнев и подобный инцидент не был первым в его жизни. Тогда обошлось без драк.

"Вы поймите, когда человек кричит, что ненавидит весь мир и никто ему плохого ничего не сделал, значит что-то категорически не устраивает меня в самом себе. И все те слова я кричал самому себе", - отметил Фединчик.

Актер добавил, что уже обратился к специалистам и попросил прощения перед теми людьми, которые стали свидетелями его неуместного поведения.

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Подписчики актера его поддержали и пожелали быстрого восстановление психического здоровья.

Напомним, что коллеги Андрея Фединчика по сериалу "Папаньки", актеры и авторы студии "Дизель шоу" недавно попали в скандал из-за шуток о расизме и гомофобии. Художественный руководитель коллектива Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар ответили на обвинения.