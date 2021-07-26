"Тарас-папуас" и сын его гей: вокруг студии "Дизель шоу" разгорается нешуточный скандал за шутки о темнокожих (видео)

Украинский блогер и тиктокер Viktor Vazzzovsky (наст. имя Виктор Вемуна) недавно обратил внимание на один из юмористических номеров популярной передачи на телеканале ICTV - "Дизель шоу", где открыто высмеивался темнокожий актер, который, по сценарию, должен был снятся в якобы новом украинском фильме Netflix в образе гоголевского персонажа Тараса Бульбы.

В описании к номеру, которое было показано на телевидении пару месяцев назад, а позже опубликовано на YouTube-канале "Дизель Студио", говорится, что актеры показали "супер-политкорректного" и "экзотического" Тараса Бульбу.

Сам номер называется "Тарас-Папуас нашего кино. До чего довели требования "Оскара".

Афроукраинский блогер признался, что не обратил бы внимание на этот скетч, если бы это не касалось его во всех смыслах. По словам Виктора, перед тем, как был снять данный номер, к нему позвонила представитель крупного юмористического шоу и предложила сыграть в нем ему и его сестре. Когда же блогер попросил скинуть ему сценарий, который оказался с названием "Тарас-Папуас", парень отказался брать в этом участие.

Также в номере была шутка о представителях нетрадиционной сексуальной ориентации, которых, в отличии от "белых", можно "убивать". Блогер не понимает тех авторов и актеров, которые приняли участие в этой постановке, ведь с некоторыми из них он знаком и ранее сотрудничал с ними.

View this post on Instagram A post shared by Viktor Vazzzovsky (@vazzzovsky)

В комментариях подписчики блогера недоумевают с номера популярного шоу и поддержали парня.

Полный выпуск "Тарас-Папуас нашего кино. До чего довели требования "Оскара" от "Дизель cтудио":

Виктора поддержали украинские звезды. Рэп-исполнительница Alyona Alyona заявила в сториз Инстаграма, что искренне считает, что "телевидение не должно пропагандировать расизм в Украине и темнокожие люди должны чувствовать себя в Украине свободно, спокойно и прекрасно".

Видео также в соцсети отметила вокалистка группы KAZKA Александра Зарицкая.

Стоить отметить, что в последнее время студия "Дизель шоу" стала все чаще попадать в скандалы. Напомним хотя бы обвинения шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Натальи Лигачевой об угрозах со стороны руководителя шоу Алексея Бланаря.

Кроме этого, Игорь Кондратюк раскритиковал то, что выпуски украинского юмористического шоу будут показаны на российских телеканалах.