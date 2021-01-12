Известная журналистка пожаловалась на угрозы якобы от "Дизель шоу"

Журналистка и шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила о том, что якобы руководитель "Дизель шоу" Алексей Бланарь угрожал ей.

Своей историей она поделилась у себя в Фейсбук.

Лигачева написала, что не ее мобильный позвонил мужчина, представившийся как Бланарь. После короткого напряженного разговора, во время которого журналистку упрекнули в "обливании шоу грязью", она была вынуждена прекратить диалог.

После этого она получила СМС-ку с угрозой.

"У меня один вопрос: что это было? Розыгрыш от Дизель шоу или это всерьез со мной так "поговорили"?", - пишет Лигачева.

Она также указала, что, скорее всего, угрозы прозвучали на фоне публикации статьи, посвященной новогодним передачам на украинских каналах.

Как сообщалось ранее, украинская журналистка Дарья Чирах влипла в скандал из-за просьбы "спасти Донбасс от украинской армии".

Позже она оправдалась за свой поступок, призвав не травить ее из-за ошибок детства.