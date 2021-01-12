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Известная журналистка пожаловалась на угрозы якобы от "Дизель шоу"

Известная журналистка пожаловалась на угрозы якобы от "Дизель шоу"
Обновлено 21:39 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Журналистка и шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева заявила о том, что якобы руководитель "Дизель шоу" Алексей Бланарь угрожал ей. 

Своей историей она поделилась у себя в Фейсбук. 

Лигачева написала, что не ее мобильный позвонил мужчина, представившийся как Бланарь. После короткого напряженного разговора, во время которого журналистку упрекнули в "обливании шоу грязью", она была вынуждена прекратить диалог.  

После этого она получила СМС-ку с угрозой.

"У меня один вопрос: что это было? Розыгрыш от Дизель шоу или это всерьез со мной так "поговорили"?", - пишет Лигачева. 

Она также указала, что, скорее всего, угрозы прозвучали на фоне публикации статьи, посвященной новогодним передачам на украинских каналах. 

Как сообщалось ранее, украинская журналистка Дарья Чирах влипла в скандал из-за просьбы "спасти Донбасс от украинской армии". 

 Позже она оправдалась за свой поступок, призвав не травить ее из-за ошибок детства.

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Все по теме:

СМИ, Наталья Лигачева, Дизель шоу, Алексей Бланарь.

Автор:

Телеграф
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