"Надеюсь фамилию поменяет обратно, чтобы мою не позорить": Андрей Джеджула отреагировал на обвинения экс-жены в избиениях (видео)

Бывшая жена известного украинского телеведущего Андрея Джеджулы Юлия Леус дала откровенное эксклюзивное интервью Анне Олицкой, где рассказала, что шоумен регулярно избивал ее, унижал и даже подсыпал ей наркотики в напитки. Напомним, что у супругов только 25 февраля этого года родился их общий ребенок, дочь Аделина.

Юлия рассказала, что спустя пару месяцев после свадьбы Джеджула впервые поднял на нее руку. "Я начинаю плакать и говорю: "За что?". Он трезвый был. Это самое ужасное, что человек может такое делать трезвым", - рассказала Леус журналистке.

По словам девушки, шоумен регулярно издевался над ней, и его не останавливала даже беременность супруги.

Кроме этого, Леус рассказала, что ее бывший муж тайно подмешивал ей наркотические вещества: "Он мне в кофе наркоту подкидывал. Наблюдал, как я на беговой дорожке занимаюсь. Он сказал мне. Я проснулась, пошла сделала себе кофе, отошла. Он за это время туда бросил полтаблетки… Я офигела вообще. Я на беговой дорожке, а у меня сердце вылетает".

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На публичное обвинение Андрей Джеджула уже отреагировал.

"О, моей жене неймется. У нас какая-то очередная волна гряземетства, желтушничества и гадостей со стороны Юлии Анатольевны. Надеюсь, фамилию поменяет обратно на Леус, чтобы мою не позорить. Передайте моей в ближайшее время, когда нас разведут, экс-супруге, что Трою тоже я разрушил, три крестовых похода на моей совести, все теракты на планете Земля тоже я. Разыгравшаяся фантазия, нужно как-то дать ответ. Подозреваю, нам снова придется поговорить, поэтому ждите ближайшего эфира, но уже в этот раз с фактами, Юлия Анатольевна", - заявил в Инстаграме телеведущий.

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Напомним, что у телеведущего также есть сын Даниэль от отношений с Сантой Димопулос, а у Юлии есть дочь Ангелина от предыдущих отношений. Джеджула и Леус поженились в октябре 2017 года.