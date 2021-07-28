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"Дизель шоу" отреагировали на скандал за номер о темнокожем Тарасе Бульбе

"Дизель шоу" отреагировали на скандал за номер о темнокожем Тарасе Бульбе
Обновлено 16:46 Сегодня Телеграф

На днях юмористическая передача "Дизель Шоу" попала в скандал. Украинский блогер Viktor Vazzzovsky (наст. имя Виктор Вемуна) обвинил студию в расизме и гомофобии за номер о темнокожем Тарасе Бульбе. 

Художественный руководитель коллектива Егор Крутоголов и шеф-редактор Алексей Бланар не проигнорировали данное заявление и ответили на обвинения блогера. На официальном сайте "Дизель шоу" появилось официальное заявление от студии. 

Крутоголов заявил, что идеей номера было высмеять современные тенденции в кино, а никак не темнокожих или представителей ЛГБТ-сообщества. Комикам не понравились нововведения Американской академии о том, какие фильмы могут бороться за "Оскар", а также и новая экранизация классической сказки о Золушке, фея в котором будет гендерно-нейтральной.

"Мы высмеяли тенденции мирового кино, пытаясь защитить украинскую классику от популярных решений", - отметил Алексей Бланар. 

Также, авторы добавили, что многие зрители к счастью правильно поняли тот посыл который они вкладывали в этот номер. 

 
 
 
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Публикация от Дизель Студио (@dizelstudio)

Отметим, что это не первый скандал, который связан со студией "Дизель шоу". Ранее, шеф-редактор сайта "Детектор медиа" Наталья Лигачева сообщала об угрозах со стороны руководителя шоу Алексея Бланаря.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 104

Все по теме:

Расизм, Шоу, Шутки, Золушка, Дизель шоу, Viktor Vazzzovsky, Виктор Вемуна.
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