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"Ты хочешь пойти на бал?": в сети появился первый тизер музыкального фильма "Золушка"

"Ты хочешь пойти на бал?": в сети появился первый тизер музыкального фильма "Золушка"
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал дебютный тизер будущего музыкального фильма "Золушка", главную роль в котором сыграет певица Камилла Кабельо. Премьера тизера состоялась на ютуб-канале  Amazon.

В современной интерпретации популярной сказки главная героиня - амбициозная женщина, которая откроет собственный магазин одежды. А помогает ей в этом ее фея-крестная, которую сыграет темнокожий артист Билли Портер.

Напомним, что автором идеи фильма и продюсером выступил Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон. 

Да здравствует король: звезда Джеймса Бонда снимется в римейке "Золушки"

Премьера фильма состоится в сентябре на Amazon Prime Video.

Ранее, "Телеграф" писал, что принца Роберта в предстоящем музыкальном ремейке фильма "Золушка" сыграет британский актер Николас Голицын.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 200

Все по теме:

Кино, Фильм, Amazon, Золушка, Билли Портер, Камилла Кобельо.
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