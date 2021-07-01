"Ты хочешь пойти на бал?": в сети появился первый тизер музыкального фильма "Золушка"

Стриминговый сервис Amazon Prime Video опубликовал дебютный тизер будущего музыкального фильма "Золушка", главную роль в котором сыграет певица Камилла Кабельо. Премьера тизера состоялась на ютуб-канале Amazon.

В современной интерпретации популярной сказки главная героиня - амбициозная женщина, которая откроет собственный магазин одежды. А помогает ей в этом ее фея-крестная, которую сыграет темнокожий артист Билли Портер.

Напомним, что автором идеи фильма и продюсером выступил Джеймс Корден, а режиссером — Кэй Кэннон.

Премьера фильма состоится в сентябре на Amazon Prime Video.

Ранее, "Телеграф" писал, что принца Роберта в предстоящем музыкальном ремейке фильма "Золушка" сыграет британский актер Николас Голицын.