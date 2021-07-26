Устроил драку с водителем: жена оскандалившегося актера Андрея Фединчика обратилась к фанам

В самой позитивной звездной семье украинских актеров наступили непростые времена. На днях звезда сериала "Папаньки" Андрей Фединчик попал в скандал, когда устроил драку с водителем на одной из улиц в Киеве.

Известно, что Фединчик ехал по дороге на электросамокате зигзагами. Недовольные водители начали сигналить ему, но артист агрессивно отреагировал на замечание - он начал вытаскивать одного из мужчин через окно машины. Тот в ответ распылил баллончик ему в лицо. Чтобы успокоить, актера прижали к асфальту.

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Его жена, актриса Наталка Денисенко позже извинилась за скандальное поведения мужа.

"Я прошу прощение за его поведение!!! Сейчас у него очень сложный период внутренне, он просто не понимал, что творил. Мне очень стыдно, что он так себя вел", - написала Наталья Telegram-каналу "Киев Оперативный", который и выложил видео инцидента в сеть.

В понедельник утром, 26 июля, актриса обратилась к подписчикам в сториз Инстаграма и заявила, что "прошлое осталось в прошлом": "Сегодня прочитала такую фразу с утра: то, что мы видим в других людях, это все наше. А то, что они видят в нас - это все их. Задумайтесь об этом, пожалуйста".

Сам же Фединчик пока не выходил на связь со своими фанатами и никак не комментировал случившееся.

Напомним, что в ноябре 2020 года Денисенко и Фединчик перенесли коронавирус в тяжелой форме.