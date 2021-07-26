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"Она еще покажет вам": Оля Полякова отреагировала на критику матерной песни своей 16-летней дочери (видео)

"Она еще покажет вам": Оля Полякова отреагировала на критику матерной песни своей 16-летней дочери (видео)
08:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram Maria Polyakova

Украинская певица Оля Полякова, которая 9 июля выпустила свой новый клип на песню "Взрослая девочка", ответила хейтерам, которые раскритиковали ее старшую дочь Машу за песню с матерными словами.

16-летняя девушка является вокалисткой подростковой панк-группы "Швы" и уже дала первый концерт.

 
 
 
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A post shared by Оля Полякова (@polyakovamusic)

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Видео с выступления, которое было опубликовано в воскресенье, 25 июля, в Инстаграме 37-летней артистки, собрало множество негативных комментариев и отзывов ее подписчиков в соцсети.

После этого Оля Полякова обратилась в сториз к хейтерам своей дочери. Исполнительница сказала, что понимает тех людей, которых очень сильно возмутили маты: "Не могу сказать, что я поддерживаю маты в песнях, но если бы вы послушали музыку, которую слушают ваши дети, то вы бы очень удивились. Все, что делает Маша, это просто сказочки для деток по сравнению с тем, что сегодня слушает молодежь. Она развивается в таком направлении. Это ее право. Я могу даже не быть на ее стороне, но поддерживать ее буду всегда, чего и вам со своими детьми желаю. Она еще покажет вам, поверьте".

Оля Полякова в маске

Оля Полякова в маске

Ранее Оля Полякова высказалась в сторону российского певца Валерия Меладзе, который в одном из интервью назвал украинскую артистку "фриком".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 483

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Концерты, Оля Полякова, Маша Полякова.
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