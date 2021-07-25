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Елена Кравец получила травму: актриса "95 Квартала" рассказала, как ей удается не падать духом (видео)

Елена Кравец получила травму: актриса "95 Квартала" рассказала, как ей удается не падать духом (видео)
Обновлено 11:04 Сегодня Телеграф Фото: instagram Elena Kravets

Звезда студии "Квартал 95", украинская актриса и телеведущая Елена Кравец, которая решилась на кардинальную смену имиджа, три недели назад получила травму ноги буквально на ровном месте, просто запутавшись в собственных широких шелковых штанах у себя в квартире. Несмотря на это, 44-летняя знаменитость смогла принять участие в съемке нового концерта "Вечернего квартала" в Киеве.

В интервью "Світському життю" с Екатериной Осадчей Кравец рассказала, что у нее диагностировали перелом плюсневой кости со смещением и уже прооперировали. Актриса вынуждена пока передвигаться на костылях.

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Елена прокомментировала свое состояние и поделилась, как держит себя в моральном тонусе: "Это такие мелочи. Все будет норм. Иногда такое на грани состояние бывает, но что поделаешь. Ну вот так. Для чего-то остановилась. Остановка по требованию кого-то там (посмотрела актриса вверх - ред.)".

Также Кравец объяснила, почему решила не брать больничный, а выйти на работу.

"Я не могу их подвести. В прошлом году у меня был Ковид. Они снимали без меня пять лет назад, это была двойня. Я еще никогда так не чувствовала себя, никогда не выходила на костылях на сцену. В коляске персонаж мой выезжал. Все когда-нибудь бывает впервые и, дай бог, в последний раз", - сказала актриса.

актеры 95 квартала

Напомним, что Елена Кравец принимала участие в пародийном шоу "Липсинк баттл". Она "зажгла" на сцене в образе американской певицы Тины Тернер и одержала победу, соревнуясь с телеведущей Машей Ефросининой.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Травмы, Елена Кравец.
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