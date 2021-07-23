"Насколько важен человек" - блогер Шатырко прервал прямой эфир чтобы "спасти" Стужук

Блогер София Стужук травмировала ногу во время тренировки. На помощь ей пришел очень близкий друг, популярный блогер и участник "Холостячки" Андрей Шатырко.

Как рассказал Шатырко в Инстаграме, он проводил прямой эфир, к которому готовился несколько дней. Во время эфира позвонила София Стужук. Эфир пришлось экстренно прервать.

"Эфир закончил в тот же момент, уже через 5 минут я был в аптеке, а через 20 минут приехал к ней с лекарствами и наколенником", - написал блогер.

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Блогеры делились в сторис тем, как трогательно Андрей Шатырко заботится о Софии, спрашивает ее о боли и помогает надеть наколенник.

Утро пятницы Шатырко и Стужук провели вместе - ездили в клинику на обследование.

В итоге София Стужук порвала связки, которые удерживают коленную чашечку и ей нельзя разгибать ногу две недели.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что Шатырко назвал Стужук одной из самых важных женщин в его жизни и ответил на вопрос о женитьбе.