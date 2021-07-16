Шатырко сказал, когда поженится с Софьей Стужук: "Эта связь сильнее"

Популярным украинским блогерам Софье Стужук и Андрею Шатырко поклонники продолжают приписывать романтические отношения несмотря на то, что пара отрицает наличие подобной связи, кроме дружеской. И вот недавно бывший участник проекта "Холостячка" заинтриговал своих фанатов ответом на вопрос, когда же он поженится с Софьей.

В сториз Инстаграма мужчина написал, что "время покажет".

"Время покажет. Сейчас мы с ней безусловны. Эта связь сильнее, чем любая форма общения на земле в этой жизни. И я хороший друг для ее детей и очень дорожу этим", - прокомментировал Шатырко.

Кроме этого, Андрей считает Стужук одной из самых важных женщин в его жизни.

Блогер признался, что сейчас он не состоит в отношениях, но именно его близкая подруга Софья показала пример идеальных отношений: "Теперь я стал гораздо лучше понимать, какие я хочу отношения с женщиной, с которой буду создавать семью и строить жизнь".

Ранее Андрей Шатырко поделился с подписчиками фото с детьми Софьи Стужук.