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Шатырко сказал, когда поженится с Софьей Стужук: "Эта связь сильнее"

Шатырко сказал, когда поженится с Софьей Стужук: "Эта связь сильнее"
Обновлено 19:29 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андрея Шатырко

Популярным украинским блогерам Софье Стужук и Андрею Шатырко поклонники продолжают приписывать романтические отношения несмотря на то, что пара отрицает наличие подобной связи, кроме дружеской. И вот недавно бывший участник проекта "Холостячка" заинтриговал своих фанатов ответом на вопрос, когда же он поженится с Софьей.

В сториз Инстаграма мужчина написал, что "время покажет".

"Время покажет. Сейчас мы с ней безусловны. Эта связь сильнее, чем любая форма общения на земле в этой жизни. И я хороший друг для ее детей и очень дорожу этим", - прокомментировал Шатырко.

Кроме этого, Андрей считает Стужук одной из самых важных женщин в его жизни.

Софья Стужук с детьми и Андрей Шатырко

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Андрей Шатырко и Софья Стужук

Блогер признался, что сейчас он не состоит в отношениях, но именно его близкая подруга Софья показала пример идеальных отношений: "Теперь я стал гораздо лучше понимать, какие я хочу отношения с женщиной, с которой буду создавать семью и строить жизнь".

Андрей Шатырко и Стужук

Ранее Андрей Шатырко поделился с подписчиками фото с детьми Софьи Стужук.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 154

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Блогеры, София Стужук, Андрей Шатырко.
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