Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус

У известной актрисы Елены Кравец обнаружен коронавирус. Осенний сезон «Вечернего квартала» пройдет без ее участия.

Актриса телепроектов "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки нового сезона начались без нее, сообщает ТСН.

Отмечается, что последняя запись концерта во Дворце "Украина" прошла без зрителей, а съемочная группа строго придерживалась карантина, так как накануне у Елены Кравец диагностировали коронавирус.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные", – рассказал актер Евгений Кошевой.

В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.