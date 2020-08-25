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Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус

Звезда "Квартала 95" подхватила коронавирус
19:20 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Twitter
У известной актрисы Елены Кравец обнаружен коронавирус. Осенний сезон «Вечернего квартала» пройдет без ее участия.

Актриса телепроектов "Вечерний квартал" и "Женский квартал" Елена Кравец заболела коронавирусом. Съемки нового сезона начались без нее, сообщает ТСН.

Отмечается, что последняя запись концерта во Дворце "Украина" прошла без зрителей, а съемочная группа строго придерживалась карантина, так как накануне у Елены Кравец диагностировали коронавирус.

"За несколько дней до съемок анализ нашей Лены, увы, показал положительный результат на Covid-19, так что в ближайших эфирах ее не будет. Грустно, но такие наши реалии – никто не застрахован от этого вируса. Благо, у всех остальных актеров и членов съемочной группы результаты тестов – негативные", – рассказал актер Евгений Кошевой.

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В новых выпусках Елену заменят сразу четыре актрисы "Женского Квартала", а именно – Ирина Сопонару, Ольга Жуковцова, Анастасия Оруджова и Валерия Товстолес.

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Все по теме:

Квартал-95, Коронавирус, Елена Кравец, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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