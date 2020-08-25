"Вирус коварный. Меня поразила его скорость": украинская телеведущая Маричка Падалко заболела коронавирусом

Украинская телеведущая на своей странице в Facebook рассказала, что уже две недели болеет Covid-19. Также заболели и двое ее детей.

Телеведущая Маричка Падалко рассказала о симптомах коронавируса, который перенесла в начале августа вместе с двумя детьми. Она подробно описала симптомы, пожаловалась на трудности диагностики и рассказала о лечении инфекции.

"Я и двое моих детей заболели коронавирусом. Сын уже здоровый и активный. Мы со старшей дочерью понемногу выздоравливаем. Муж и младшая дочка не заразились", - написала Падалко в Facebook.

В конце июля 13-летний сын телеведущей вернулся с больным горлом с футбольных сборов в Виннице. Мальчик отоспался, напился чаю и вернулся к тренировкам. Позже на горло пожаловалась его 11-летняя сестра Маша, которая уже через несколько дней начала сильно кашлять. Девочку отвезли в ближайшую клинику и диагностировали обструктивный бронхит. По симптомам врачи не заподозрили коронавирус, но мама настояла, чтобы ребенку сделали ПЦР-тест. В ожидании результата Маше стало лучше, но через 5 дней температура резко поднялась до 40,3 градусов, а кашель усилился. Опасаясь пневмонии, девочку отправили на КТ, когда пришел результат теста и подтвердил наличие Covid-19. Тогда первые симптомы инфекции начала ощущать сама Падалко.

"Опять таки горло. И еще я много и неконтролируемо спала. Так мгновенно и надолго отключаться можно только в начале беременности. Температура невысокая - 37,4. Но при моих стабильных 35,8 это ощущалось и без термометра, - написала она. - Когда приехали мне делать ПЦР-тест, я уже кашляла, было ощущение "постороннего тупого предмета в груди", горело и очень болело постоянно лицо. Но на следующий день пришел негативный результат ПЦР, а врачи уже диагностировали бронхит и отправили с подозрением на пневмонию на КТ. Одновременно взяли ИФА-тест на иммуноглобулины igM - это антитела, которые появляются в разгар болезни. Анализ крови их обнаружил, но в недостаточном количестве для подтверждения диагноза".

Сын падалко сделал тест на антитела и еще один ПЦР: оказалось, что ребенок уже переболел коронавирусом. При этом у младшей дочери Марички и ее мужа Егора все тесты на Covid-19 были отрицательными, не было у них и симптомов. Не заболели и родители телеведущей, с которыми она виделась накануне. Сама она, по совету инфекциониста, сдала тест на igG - антитела, которые появляются после болезни. Результат оказался положительным.

"У меня и по тесту, и по ощущениям, острая фаза позади. До сих пор много сплю, уже не кашляю, но пью обезболивающие, потому что мышечные боли не дают спать по ночам. Все тело до сих пор болит. И чешутся глаза", - рассказала Падалко.

Также телеведущая опровергла миф, что дети переносят коронавирус легко. "У нас один ребенок перенес тяжелее всех с температурой 40,3, - написала она. - Мы не поехали в отпуск, придерживались масочного режима, не были в контакте с очевидными носителями болезни и все равно заболели. В то же время два человека из пяти в семье не заразились. Вирус коварный. Меня поразила его скорость. Сегодня ты еще свободно бегаешь на пробежке, завтра начинаешь кашлять, послезавтра у тебя уже диагностируют бронхит с подозрением на пневмонию. Или ты уже почти выздоровел от ОРВИ, и только на 9 день от начала симптомов появляется температура больше 40, и кашель начинается снова. У нас у всех первым ощутимым симптомом было горло - больно глотать. Кстати, вкус и нюх никто не потерял".

Маричка воздержалась от поучений, ведь взрослые люди сами ответственны за свое здоровья, но все же напомнила, что носить маски - это простая рекомендация, которая может сдержать одновременную навалу больных, которая может начаться в новом учебном году.