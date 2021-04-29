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"Минус 10 по паспорту": звезда "95 квартала" изменилась до неузнаваемости (фото)

"Минус 10 по паспорту": звезда "95 квартала" изменилась до неузнаваемости (фото)
Обновлено 15:54 Сегодня Телеграф Фото: instagram Elena Kravets

Актриса студии "95 Квартал" Елена Кравец, которая запомнилась пародией на Тину Тернер в шоу "Липсинк Баттл", приятно удивила своих поклонников.

На личной странице 44-летней звезды в Инстаграме появилась серия селфи, на которых Кравец позирует с новой стрижкой - актриса обрезала свои волосы и предстала в совершенно новом образе.

"Привет! А я подстриглась! Психанула, как говорится!). Очень уж захотелось перемен! Не исключено, что все это- влияние системы мудрого питания, моих результатов, ну и весны, конечно же!", - написала украинская актриса.

 
 
 
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Для подписчиков Елены изменения в ее внешности стали полной неожиданностью. "Так неожиданно и такая легкость. Молодец", "Вам очень идет", "Вау!!! Шикарно!!! Как минимум 10 лет куда то пропало", - написали в комментариях фанаты.

Напомним, что в 2021 году старшей дочери Елены Кравец, Марии, исполнилось 18 лет. Актриса поздравила ее с днем рождения, выложив красивый ролик, составленный из архивных семейных фотографий.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
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Прически, Волосы, Стиль, 95 квартал, Елена Кравец.
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