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"Мне казалось, что я некрасивая": Ирина Билык призналась, когда сделала первую пластическую операцию

"Мне казалось, что я некрасивая": Ирина Билык призналась, когда сделала первую пластическую операцию
Обновлено 14:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Украинская певица Ирина Билык стала гостьей программы проекта "Мой секрет" с Машей Ефросининой, который выходит на YouTube-канале телеканала СТБ. В интервью артистка поделилась подробностями своей жизни, и дала ответы на самые распространенные слухи и вопросы о себе.

Одним из очень частых поводов обсудить певицу является количество ее пластических операций. Ирина Билык решила расставить все точки над и, и рассказала о том, когла и почему стала изменять свою внешность. 

Первые мысли о пластике у нее появились после рождения ее сына Глеба. После родов она казалась себе некрасивой, плюс еще ее коллеги за спиной говорили о том, что она уже не вернется на сцену, местами даже издевались. 

К операции ее подтолкнул экс-президент Украины Леонид Кучма. Когда он когда-то спросил ее, почему у нее такие грустные глаза (а у Билык от папы достались нависшие веки), она поняла, что пора с этим что-то делать.

Также, Ирина Билык исправляла нос. Так, как у нее есть грузинские корни, то они "подарили" ей горбинку на носе, что она и убрала. И уже позже артистка сделала себе подтяжку лица и шеи. 

А вообще, Ирина Билык частый гость у косметологов и массажистов.

Ранее, "Телеграф" писал, что Ирина Билык призналась, что после смерти Андрея Кузьменка у нее случился конфликт со Святославом Вакарчуком.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Певица, Пластика, Ирина Билык.
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