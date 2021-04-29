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"Сразу схватил нашу песню со Скрябиным": Ирина Билык рассказала, чем ее обидел Святослав Вакарчук

"Сразу схватил нашу песню со Скрябиным": Ирина Билык рассказала, чем ее обидел Святослав Вакарчук
Обновлено 10:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram

28 апреля на YouTube-канале телеканала СТБ вышел спецвыпуск проекта "Мой секрет", ведущей которого является Маша Ефросинина. Гостьей эфира стала легенда украинского шоу-бизнеса певица Ирина Билык.

Во время выпуска артистка опустила все свои "защитные барьеры" и впервые рассказала о многих вещах из ее жизни, о которых никто не знает. К примеру Ирина Билык рассказала о конфликте с солистом группы "Океан Ельзи" Святославом Вакарчуком.

Неприятная ситуация случилась практически сразу после гибели музыканта Кузьмы Скрябина. На 40 дней по Кузьме был устроен концерт памяти, на котором его друзья и коллеги исполнили его хиты. У Иры Билык и Скрябина тоже есть совместная работа - трек "Мовчати", которы артистка, несмотря на то, что смерть друга переживала тяжело, хотела исполнить.

Однако оказалось, что эту же песню хотел спеть и Святослав Вакарчук. 

"Что меня очень обидело, так, то, что Слава Вакарчук, когда это все случилось, сразу схватил нашу со Скрябиным песню, и побежал на студию ее записывать, ничего меня не спросив" - рассказала Билык.

Также она добавила, что готовя выступление на концерт памяти, они еще даже спорили, кто какую строчку из песни будет петь. Помимо этого, Вакарчук запретил группе играть вступление к песне, потому, что хотел сам сыграть ее на рояле.

Напомним, что популярный украинский музыкант Андрей Кузьменко погиб в ДТП 2 февраля 2015 года. Но его и его песни не забывают, всегда их поют и создают все новые и новые каверы. В 6 годовщину его смерти, в 2021 году, многие представители украинского шоу-бизнеса опубликовали свои воспоминания о музыканте.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Ирина Билык, Скрябин, Святослав Вакарчук, Пеица.
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