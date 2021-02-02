6 лет со дня смерти Андрея Кузьменко: звезды украинского шоу-бизнеса почтили память музыканта

Уже прошло 6 лет, как с нами нет популярного украинского музыканта, лидера группы "Скрябин", по праву легендарного певца и шоумена Андрея Кузьменко. 6 лет назад, 2 февраля 2015 года он разбился в ДТП на трассе Кривой Рог - Кировоград, врезавшись в молоковоз.

Легендарного музыканта не забывают, песни его группы, которые стали "вечными", звучат в разных уголках Украины до сих пор. Его тексты остаются актуальными на протяжении уже многих лет, как и высказывания самого Андрея Кузьменко.

В день годовщины его смерти "Телеграф" предлагает вспомнить самые популярных хиты Кузьмы и группы "Скрябин", насладится голосом любимого многими исполнителя и таким образом почтить его светлую память.

"Скрябин" - "Спи собі сама"

"Скрябин" – "Старі фотографії"

"Скрябин" – "Мовчати"

"Скрябин" – "Місця щасливих людей"

"Скрябин" – "Випускний"

"Скрябин" – "Кинули"

"Скрябин" – "Мам"

"Скрябин" – "Люди, як кораблі"

Многие украинские знаменитости были близки с Кузьмой: кто просто дружил, для кого-то Кузьменко был наставником. В годовщину его смерти многие представители украинского шоу-бизнеса опубликовали свои воспоминания о музыканте.

Украинский певец Михаил Хома, известный как DZIDZIO, на своей странице в Инстаграме опубликовал урывок со своего концерта, во время которого он посвятил выступление Кузьме, и рассказал один случай из их общения.

"Помню три часа ночи, звонит телефон, смотрю на экран, то - Кузьма. Поднимаю трубку, а он мне говорит: "Чувак, "3 в 1" - это моя любимая песня!" и бросил трубку. В то время - это была высшая похвала для меня от Кузьмы, которую я храню и сегодня! .. Благодарю Тебя, мой друг, за ВСЕ, что ты сделал!" - написал Михаил.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DZIDZIO (@dzidzio)

Также к DZIDZIO присоединилась и народная артистка Украины Ирина Билык. Отметим, что артисты вместе записали легендарный хит "Мовчати".

"Помним! Скорбим! Тебя не хватает!" - коротко написала Ирина.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ирина Билык (@bilyk_iryna)

Воспоминаниями о своем друге поделился и ведущий Андрей Джеджула, вспомнив каким человеком был Кузьма - человек - праздник, энерджайзер, профессионал и талант, глыба а не чувак.

"6 лет как ты ушел! И все мы скучаем! Ежедневно вспоминаю тебя в молитвах. Пусть тебе земля будет пухом, а небо всегда вечным домом!" - написал Джеджула.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Андрей Джеджула (@djedjula)

Группа "Антитіла" во главе с Тарасом Тополей еще в первую годовщину представили кавер на песню группы "Скрябин" - "Люди як корабли". Этой песней они и почтили память музыканта, опубликовав пост на странице группы в Инстаграм: "Нам остается петь твои песни, которые имеют глубину и содержание, не пластмассовые, а настоящие, и которые будут актуальны даже через 50 лет. Кузьма всегда с нами! Помним!".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Антитіла / Antytila (@antytila_official)

Украинский певец Иван Нави, путь в шоу-бизнес которого открыл именно Андрей Кузьменко, также не мог не вспомнить своего наставника.

"6 лет прошло. Поем твои песни и все больше понимаем, как сильно не хватает нам тебя, Андрюша! Кузьма, помним" - подписал своей пост Иван.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ivan NAVI (@ivan_naviofficial)

Ранее, Телеграф" сообщал, что группа "Скрябин" выпустила ранее неизданную песню с голосом Кузьмы.