Группа "Скрябин" выпустила ранее неизданную песню с голосом Кузьмы (Видео)

Новости культуры: У группы "Скрябин" сохранились неизданные аудио и тексты песен Андрея.

Группа "Скрябин" выпустили новую песню "Сонце замість шапки" с голосом вокалиста Андрея Кузьменко, который трагически погиб в ДТП в 2015 году. Презентация трека состоится на Люкс ФМ сегодня, 18 января.

Это рабочие наброски на компьютере Кузьмы, или даже демо-записи, из которых потом выходили песни.

Одна из таких композиций оказалась довольно хорошего качества. Ребята превратили ее в полноценную песню, а еще один куплет напела бэк-вокалистка группы Ольга Лизгунова.

