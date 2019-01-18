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Группа "Скрябин" выпустила ранее неизданную песню с голосом Кузьмы (Видео)

Группа &quot;Скрябин&quot; выпустила ранее неизданную песню с голосом Кузьмы (Видео)
14:32 Сегодня Телеграф СЕГОДНЯ Фото: Facebook

Новости культуры: У группы "Скрябин" сохранились неизданные аудио и тексты песен Андрея.

Группа "Скрябин" выпустили новую песню "Сонце замість шапки" с голосом вокалиста Андрея Кузьменко, который трагически погиб в ДТП в 2015 году. Презентация трека состоится на Люкс ФМ сегодня, 18 января.

Это рабочие наброски на компьютере Кузьмы, или даже демо-записи, из которых потом выходили песни. 

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Одна из таких композиций оказалась довольно хорошего качества. Ребята превратили ее в полноценную песню, а еще один куплет напела бэк-вокалистка группы Ольга Лизгунова.

Как сообщалось ранее, В канун годовщины смерти певицы Долорес О'Риордан, которая была солисткой известной группы The Cranberries, в сети опубликовали трек "All Over Now". Песня была записана с артисткой еще в 2017 году, однако символически ее премьера состоялась 14 января.

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Все по теме:

Музыка, Кузьма, Песни, Скрябин, Андрей Кузьменко, группа Скрябин, Сонце замість шапки.
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