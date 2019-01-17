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Четверг, 17.01.2019

Клип ALEKSEEV на песню “Как ты там” отзеркалил всю историю пережитого знаменитостью (Видео)

Известный украинский певец ALEKSEEV представил клип на песню "Как ты там". Вся палитра эмоций пережитых чувств и расставания в новой видео-работе артиста. Не так давно ALEKSEEV признался поклонникам, что его отношения, которые длились 7,5 лет закончились. Впервые артист откровенно рассказал о личном на своей Instagram-странице, а новый сингл "Как ты там" посвятил этой главе своей жизни. Режиссировал клип продюсер ALEKSEEV, известный режиссер-постановщик Олег Боднарчук. Главную женскую роль исполнила актриса Анастасия Сергеева.
www.segodnya.ua
Фото из открытых источников
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