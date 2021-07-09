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Полякову "клонировали": певица посвятила новый клип тем, кто не боится мечтать (видео)

Полякову "клонировали": певица посвятила новый клип тем, кто не боится мечтать (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Фото: instagram Оли Поляковой

Украинская певица Оля Полякова, которую в интервью Ксении Собчак российский певец Валерий Меладзе назвал "фриком", в пятницу, 9 июля представила свой новый клип на песню "Взрослая девочка".

Премьера музыкального ролика состоялась на официальном YouTube-канале исполнительницы.

По сюжету Полякова стала первой в мире артисткой, которую клонировали. Теперь ее можно заказать на любой праздник буквально одним кликом и в любом количестве.

"Сюжет видео и песни - о том, что в круговороте дел и житейских хлопот нужно беречь свою внутреннюю девочку: заботиться о ней, баловать и регулярно выгуливать", - говорится в тексте под видео.

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Клип "Взрослая девочка" содержит в себе тонкую и глубокую отсылку к эпохе "нулевых".

Режиссером стал автор Любомир Левицкий (фильмы "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Скажене весілля 3"). В клипе вместе с певицей сыграла актриса комедийного фильма "Скажене весілля" Ирина Приходько.

Ранее Оля Полякова задала несколько деликатных вопросов Валерию Меладзе, выступления которого на Atlas Weekend вызвало много споров.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 253

Все по теме:

Любомир Левицкий, Клипы, Оля Полякова, Взрослая девочка, Ирина Приходько.
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