Блогер, "отобравший" у девочки iPhone, провалился с новой попыткой хайпа (видео)

Молодой украинский блогер Александр Волошин в четверг, 8 июля, на своем YouTube-канале "ВОЛОШИНХАЙПИТ" выпустил клип под названием "Все повелись". Тиктокер пожаловался своим фанатам, что его видеоролик собрал больше дизлайков, которые, по его словам, являются "заказными".

Напомним, блогер оскандалился тем, что в центре Киева на камеру подарил своей маленькой фанатке новый iPhone, а когда съемка была окончена - начал отбирать презент. Мама девочки якобы была против и видео инцидента попало в сеть.

После этого у Александра заблокировались все аккаунты, включая Инстаграм и TikTok, а через некоторые время Волошин признался, что просто хайпанул и, таким образом, сделал себе бесплатную рекламу.

Теперь же парню не понравилось, что вышедший на эту тему клип в первые часы после публикации запестрил "заказными" дизлайками.

Отметим, что на 16:30 по Киеву количество "лайков" ролика стало больше количества "дизлайков".

Напомним, что Александр Волошин встречается со звездой сериала "Школа", украинской актрисой и певицей Анной Тринчер. 25 июня девушка выпустила свой новый клип на песню "Бла Бла Бла".