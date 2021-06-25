"Я зависла": Анна Тринчер представила свой новый клип (видео)

Звезда сериала "Школа", 19-летняя украинская певица и актриса Анна Тричер в пятницу, 25 июня, выпустила клип на песню "Бла Бла Бла". Новую видеоработу молода исполнительница анонсировала накануне.

Клип появился на официальном YouTube-канале певицы.

"Наконец-то я могу вам представить эту нереальную работу. Подобное в Украине точно никто не делал", - написала Тринчер под видео.

Фанаты Анны поздравили ее с премьерой и отметили, что ее новый клип получился "офигенным".

Добавим, что молодая певица Анна Тричер встречается с блогером Александром Волошиным. Это именно тот парень, который сначала подарил, а потом якобы отобрал iPhone у девочки в центре Киева. Как оказалось, это все было постановкой с согласия мамы девочки.