Под поцелуи Волошина: Анна Тринчер рассекретила новый трек и анонсировала клип (видео)

Молодая певица и актриса Анна Тринчер, которую ранее обокрали в поезде Укрзализныци, рассекретила свой новый трек и анонсировала выход нового клипа, который выйдет в пятницу, 25 июня.

Об этом 19-летняя звезда сериала "Школа" сообщила у себя в Инстаграме.

"ЗАВТРА! Ставь будильник на 10:00… и жди клип, и ДВА РИМЕЙКА! Секретный трек- это НОВАЯ, летняя версия песни "Love story" Я знаю, что среди всего плейлиста это одна из ваших любимых песен", - написала Тринчер в новом посте.

На видео Анна целует оскандалившегося блогера Александра Волошина, который, как оказалось, разыграл сцену с iPhone и маленькой девочкой ради бесплатного пиара. Звезды TikTok встречаются.

View this post on Instagram A post shared by Анна Тринчер (@annatrincher_official)

Напомним, что ранее Анна Тринчер заинтриговала своим ответом на вопрос о романе с Алексеем Завгородним, более известным как Позитив.