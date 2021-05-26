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"Вор был в сговоре с проводником": звезду сериала "Школа" обокрали в поезде

"Вор был в сговоре с проводником": звезду сериала "Школа" обокрали в поезде
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известная украинская певица и актриса, звезда сериала "Школа" Анна Тринчер сообщила, что ее обокрали в поезде, во время поездки в Хмельницкий. У нее украли 7000 тыс.грн и несколько банковских карточек.

Эмоциональными видео девушка поделилась на своей странице в Инстаграм в сторис. 

Анна сообщила, что тот, кто их обокрал, был в сговоре с проводником. Такие выводы она сделала с того, что перед сном она закрывала свое купе, и выходит, что его открыли с внешней стороны. Анна считает, что именно проводник дал ключи вору. 

Анна "поблагодарила" Укрзализныцу, и рассказала в деталях, как все происходило. 

Также, Анна показала доказательства того, что кто-то пытался снять деньги с карточек. На телефон приходили оповещения про отказ выдачи средств. Мошенники пытались взломать пароль, то у них не получилось, да и ее концертный директор успел перекинуть все деньги на другую карту онлайн.

Ранее, "Телеграф" писал, что это не впервые, когда Анна Тринчер попадается ворам. Летом 2021 года ее обокрали ромы прямо в центре Киева.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

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Школа, Кража, Певица, Анна Тринчер.
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