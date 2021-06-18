ONUKA порадовала своих фанов новым альбомом KOLIR: слушать его онлайн

В пятницу, 18 июня, украинская электро-фолк-группа ONUKA выпустила свой третий студийный альбом, который получил название KOLIR. Напомним, что фронтвумен группы является бывшая вокалистка Tomato Jaws и KOOQLA Наталья Жижченко.

Новая пластинка ONUKA включает в себя 10 композиций, среди которых можно выделить трек Uyavy, записанный вместе с коллективом "ДахаБраха".

"В этом релизе мы сосредоточились на своем внутреннем мире и писали о личном", - написала Жижченко в Инстаграме.

KOLIR уже доступен для прослушивания на всех стримингових платформах.

Группа KOLIR была создана в 2013 году, соавторами которой стали сама Наталья и ее муж, солист группы The Maneken и продюсер Евгений Филатов. Особенностью группы является использование национальных народных мотивов и инструментов в электронной музыке.

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Ранее "Телеграф" сообщал, что 1 ноября стало известно о смерти украинской певицы и бандуристки Валентины Шленчик - родной бабушки певицы Натальи Жижченко.