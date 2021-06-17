"Это просто Ох**нно": новый клип Потапа об экзорцизме назвали лучшим на данный момент (видео)

Украинский рэпер и музыкальный продюсер Потап, который решил выпустить сольный альбом "Без рекламы", представил 17 июня мистический клип под названием "Экзорцизм".

"Главный герой - творец, который обуян страстями", - описал свою новую работу артист.

Режиссером клипа стал создатель фильма "Пик страха" Стас Капралов.

"Я, как актер, во многом отдался талантливейшему украинскому кинорежиссеру Стасу Капралову. У нас получился мини-фильм с элементами хоррора про волшебную и целительную энергию любви", - прокомментировал Потап.

Клип украинского рэпера оценили положительно, а один из его фанатов назвал новую работу Потапа "лучшей на данный момент".

Ранее "Телеграф" сообщал, что Потап порадовал своих поклонников треком под названием "Кровь и Любовь".