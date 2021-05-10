"Таким откровенным Вы меня ещё не слышали": Потап анонсировал сольный альбом "Без рекламы" (видео)

Украинскому рэперу и музыкальному продюсеру Алексею Потапенко, более известному как Потап, 8 мая исполнилось 40 лет. Мужчина даже сочинил стихотворение, которое посвятил своему юбилею.

В понедельник, 10 мая, на своей странице в Инстаграме рэпер обратился к своим поклонникам в видео, в котором поразмышлял о своем возрасте и творческих, карьерных планах. Видеообращение также есть официальном YouTube-канале "ПТП".

"В этом году у меня большой юбилей - 40 лет. Кто-то празднует, кто-то не празднует, это не важно. Важно то, что передо мной теперь новый рубеж, новое испытание. Я написал тысячи песен. И вы меня знаете, как артиста, который веселый, эпатажный, фонтанирующий, балагур, смутьян иногда... Но во всех этих песнях никогда вы не видели по-настоящему меня самого, такой, какой я есть внутри", - рассказал Потап.

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Исполнитель отметил, что его фанаты услышат его теперь настоящим, таким, какой он есть: любящим, понимающим, устоявшимся со своей жизненной позицией, влюбленным мужчиной.

Первый сольный альбом "ПТП" будет называться "Без рекламы". О дате выхода пластинки Потап пока не сообщал.

Напомним, что после недавнего скандала с фитом Потапа и Ольги Бузовой, администратор группы "Бумбокс" рассказал, как бороться с российской поп-музыкой.