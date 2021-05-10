Скачать
Понедельник, 10.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
Иначе Украину не защитить: эксперт назвал лучший инструмент сдерживания России
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Кит заплыл в Темзу и застрял: видео и фото спасательной операции в Лондоне
Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку
Воевавший против ВСУ на Донбассе наемник Лусварги снова загремел за решетку
Перехват российских ракет в Аравийском море: выяснились важные подробности
Перехват российских ракет в Аравийском море: выяснились важные подробности

"Таким откровенным Вы меня ещё не слышали": Потап анонсировал сольный альбом "Без рекламы" (видео)

"Таким откровенным Вы меня ещё не слышали": Потап анонсировал сольный альбом "Без рекламы" (видео)
Обновлено 12:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram Алексей Потапенко

Украинскому рэперу и музыкальному продюсеру Алексею Потапенко, более известному как Потап, 8 мая исполнилось 40 лет. Мужчина даже сочинил стихотворение, которое посвятил своему юбилею.

В понедельник, 10 мая, на своей странице в Инстаграме рэпер обратился к своим поклонникам в видео, в котором поразмышлял о своем возрасте и творческих, карьерных планах. Видеообращение также есть официальном YouTube-канале "ПТП".

"В этом году у меня большой юбилей - 40 лет. Кто-то празднует, кто-то не празднует, это не важно. Важно то, что передо мной теперь новый рубеж, новое испытание. Я написал тысячи песен. И вы меня знаете, как артиста, который веселый, эпатажный, фонтанирующий, балагур, смутьян иногда... Но во всех этих песнях никогда вы не видели по-настоящему меня самого, такой, какой я есть внутри", - рассказал Потап.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by Oleksii Potapenko (@realpotap)

Исполнитель отметил, что его фанаты услышат его теперь настоящим, таким, какой он есть: любящим, понимающим, устоявшимся со своей жизненной позицией, влюбленным мужчиной.

"Это не первые гастроли Анастасии в РФ": открылись детали поездки Топольской в Москву (фото, видео)

Первый сольный альбом "ПТП" будет называться "Без рекламы". О дате выхода пластинки Потап пока не сообщал.

Напомним, что после недавнего скандала с фитом Потапа и Ольги Бузовой, администратор группы "Бумбокс" рассказал, как бороться с российской поп-музыкой.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 155

Все по теме:

Музыка, Потап, Альбомы, Без рекламы, Алексей Потапенко.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Расцарапанное лицо и оторванный "до мяса" ноготь: на украинку напали в самолете (фото)
02 Геополитическую "победу" Путина показали в двух фото
03 В Одессе на День Победы включили песню о желании "вернуться домой" в Россию (видео)
04 "Кого слушать, Алену Алену эту конченную?" Оскандалившаяся дочка судьи попала в мемы, защищая Басту (видео)
05 "Теперь мы знаем, от кого такие выразительные глаза": "Мисс Украина Вселенная" показала свою маму в молодости (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Убегавший от копов водитель угробил сразу 5 авто в Одессе (видео)
Появились противоречивые данные о судьбе исчезнувшего врача Навального
Появились противоречивые данные о судьбе исчезнувшего врача Навального
Растолстевший Медведев позабавил сеть
Растолстевший Медведев позабавил сеть
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Новолуние 11 мая: что можно делать и как подготовиться
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь