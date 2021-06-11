"Куплеты цепляют до глубины души": KAZKA выпустила новый трек "Красива серцем" (аудио)

В украинской музыкальной группы KAZKA, рекорд которой был побит на днях группой Go_A, состоялась премьера новой песни, которая стала саундтреком к драматическому сериалу "Моя улюблена Страшко" телеканала "1+1".

Трек под названием "Красива серцем" был представлен в пятницу, 11 июня, на YouTube-канале.

"Быть красивой сердцем - важнее за все", - написала вокалистка группы Александра Зарицкая в Инстаграме.

Слова и музыка сингла принадлежат Екатерине Офлиян.

"Душевная, приятная для слуха", "так засела уже в моей душе, не могу прекратить слушать", "Душевно и тепло от композиции. Тот момент, когда утро не задалось, а здесь эта песня, и понимаешь как все таки важно в себя верить", - написали фанаты группы в комментариях.

В апреле этого года группа KAZKA выпустила песню под названием "Мята".