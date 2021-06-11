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"Куплеты цепляют до глубины души": KAZKA выпустила новый трек "Красива серцем" (аудио)

"Куплеты цепляют до глубины души": KAZKA выпустила новый трек "Красива серцем" (аудио)
Обновлено 16:18 Сегодня Телеграф Фото: Скриншот

В украинской музыкальной группы KAZKA, рекорд которой был побит на днях группой Go_A, состоялась премьера новой песни, которая стала саундтреком к драматическому сериалу "Моя улюблена Страшко" телеканала "1+1".

Трек под названием "Красива серцем" был представлен в пятницу, 11 июня, на YouTube-канале.

"Быть красивой сердцем - важнее за все", - написала вокалистка группы Александра Зарицкая в Инстаграме.

Слова и музыка сингла принадлежат Екатерине Офлиян.

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"Душевная, приятная для слуха", "так засела уже в моей душе, не могу прекратить слушать", "Душевно и тепло от композиции. Тот момент, когда утро не задалось, а здесь эта песня, и понимаешь как все таки важно в себя верить", - написали фанаты группы в комментариях.

В апреле этого года группа KAZKA выпустила песню под названием "Мята".

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 330

Все по теме:

Песни, KAZKA, Александра Зарицкая, Красива серцем, Моя улюблена Страшко.
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