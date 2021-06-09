Песня "Шум" группы Go_A побила рекорд Моргенштерна и KAZKA

Даже несмотря на то, что представители Украины на песенном конкурсе "Евровидение 2021" группа Go_A и не победила, а заняла только 5-е место, ее конкурсный трек "Шум" все же сумел покорить зрителей по всему миру.

Практически сразу после "Евровидения" SHUM занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру, а также вошел в ТОП-10 чартов iTunes. Помимо этого, "Шум" стал первой песней, которая попала в чарт Billboard 200.

Однако "Шум" на этом не остановился. Композиция побила рекорды популярного российского репера Моргенштерна по прослушиваниям и даже сместила легендарный трек "Плакала" группы KAZKA на музыкальном сервисе Spotify, набрав 2,9 миллиона прослушиваний.

Таким образом вышло, что "Шум" стал самым популярным украиноязычным треком и занял 3 место по прослушиванию после Grunk Groove от Марув и Elefante от Насти Каменских.

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина Павленко из группы Go_A прокомментировала баллы от жюри, которые они получили на конкуре.