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"Возможно кто-то не захотел, чтобы Евровидение проводилось в Украине": солистка Go_A прокомментировала баллы от жюри (видео)

"Возможно кто-то не захотел, чтобы Евровидение проводилось в Украине": солистка Go_A прокомментировала баллы от жюри (видео)
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф Фото: instagram Екатерины Павленко

Солистка украинской группы Go_A Екатерина Павленко, которая недавно ответила, планирует ли коллектив тур по России, прокомментировала ситуацию с низкими баллами на "Евровидении-2021" от жюри. Напомним, что представители Украины на песенном конкурсе получили только 97 баллов от национального жюри и 267 баллов от зрителей, что дало возможность группе попасть в пятерку лучших за общими итогами.

В интервью журналистке Янине Соколовой исполнительница рассказала, почувствовала ли она политику внутри конкурса.

"Если честно, на самом конкурсе атмосфера была очень дружественна и позитивная и все страны нас поддерживали, все делегации. Это было максимально приятное приключение, несмотря на то, что было много препятствий: то сцена разъехалась, то звук пропал в мониторах. Все люди, которые там были, максимально нас поддерживали", - отметила Павленко. "Но вы же понимаете, что в первом полуфинале, когда мы выступали, то судьи нас поставили на второе место".

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Тем не менее, после этого всех удивило, когда в финале конкурса представители от Украины заняли 9 место по оценкам национального жюри. Только от Литвы группа получила 12 баллов. Греция и Италия отдали Украине всего по одному баллу. По 0 баллов от жюри Дании, Франции, Чехии, Хорватии, Финляндии, Кипра, Болгарии, Молдовы и других стран.

Как отличалось голосование за Украину жюри и телезрителей по странам. Маленьким красным овалом выделены баллы от зрителей, синим - от жюри

"Я не знаю. Возможно кто-то не захотел, чтобы Евровидение проводилось в Украине", - предположила Павленко.

Ранее "Телеграф" писал, как прошел финал международного песенного конкурса "Евровидение-2021" в Роттердаме, Нидерланды.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 879

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Янина Соколова, Екатерина Павленко, Go_A.
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