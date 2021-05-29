"Только не на танках": солистка Go_A ответила, поедет ли она в Россию с туром (видео)

Украинская электрофолк-группа Go_A стали представителями от Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение-2021", который в этом году проходил в Роттердаме, Нидерланды. В итоге, коллектив с песней "Шум" смог попасть в пятерку лидеров.

После грандиозного выступления на музыкантов посыпались предложения, концерты и комплименты от поклонников со всего мира. Недавно солистка группы Екатерина Павленко во время своей трансляции в социальной сети ответила россиянам, планирует ли группа тур по их стране.

Солистка ответила просто: "Приезжайте вы к нам - посмотрите, как тут у нас. Только не на танках".

Напомним, что ранее трек SHUM группы Go_A занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру. Также песня вошла в TOP-10 в категории Worldwide Songs и заняла 8 место, а в категории European Songs трек вошел в TOP-5.

Ранее "Телеграф" сообщал, что победителями "Евровидения" в 2021 году стали представители Италии, рок-группа Måneskin с конкурсной песней Zitti E Buoni.