Впервые в истории: песня группы Go_A для Евровидения ворвалась в чарт Billboard 200

Украинская этнофолк-группа Go_A продолжает покорять весь мир своей песней "Шум", с которой они выступили на Евровидении 2021. Ранее трек SHUM занял пятое место в ТОП-50 трендов Spotify по всему миру, а также песня вошла в ТОП-10 чартов iTunes.

Теперь же песня ворвалась в престижный мировой музыкальный чарт Billboard 200. Группа "нашумела" на 80-ю строчку в рейтинге Billboard Global 200 excl US.

Стоит отметить, что это впервые в истории, когда в мировой чарт Billboard попала композиция полностью на украинском языке.

Напомним, что представители Украины - электрофолк-группа Go_A с конкурсной песней SHUM ("Шум") заняли пятую строчку, таким образом, став одними из лучших на престижном конкурсе.

Ранее, "Телеграф" писал, что Екатерина Павленко из группы Go_A прокомментировала баллы от жюри, которые они получили на конкуре.