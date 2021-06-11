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Лучшие украинские песни первой половины 2021 года: топ-10 треков по версии Culture Ukraine

Лучшие украинские песни первой половины 2021 года: топ-10 треков по версии Culture Ukraine
Обновлено 10:35 Сегодня Телеграф

Несмотря на продолжающийся карантин, локдауны и прочие не очень приятные события первой половины 2021 года, украинская музыкальная индустрия порадовала зрителей и слушателей многими новинками. 

На странице в Инстаграм украинского альбомного чарта "Culture Ukraine" опубликовали ТОР 10 лучших украинских песен первой половины 2021. Стоит отметить, что Народная артистка Украины, певица Джамала и популярная группа The Hardkiss встречаются в рейтинге дважды. 

 
 
 
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Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

Итого, топ-10 лучших украинских песен:

Jamala – "5:45"

 

The Hardkiss – "Жоржина"

 

Jamala – "Сміюсь і плачу"

 

TVORCHI – "Віч-на-віч"

 

Alina Pash – "Молитва"

 

ONUKA & DakhaBrakha – "UYAVY"

 

ЛУНА – "Пташка"

 

The Hardkiss – "7 вітрів"

 

Alyona Alyona & Monatik – "Глибина"

 

KHAYAT – "Ultra"

 

Ранее, "Телеграф" писал, что группа Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении 2021", стала самой популярной украиноязычной группой в Spotify, побив рекорд группы KAZKA.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 88

Все по теме:

Музыка, Песни, The Hardkiss, Джамала, Alyona Alyona, Alina Pash, KHAYAT, Tvorchi.
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