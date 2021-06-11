Лучшие украинские песни первой половины 2021 года: топ-10 треков по версии Culture Ukraine

Несмотря на продолжающийся карантин, локдауны и прочие не очень приятные события первой половины 2021 года, украинская музыкальная индустрия порадовала зрителей и слушателей многими новинками.

На странице в Инстаграм украинского альбомного чарта "Culture Ukraine" опубликовали ТОР 10 лучших украинских песен первой половины 2021. Стоит отметить, что Народная артистка Украины, певица Джамала и популярная группа The Hardkiss встречаются в рейтинге дважды.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от no culture no future (@culture_ukraine)

Итого, топ-10 лучших украинских песен:

Jamala – "5:45"

The Hardkiss – "Жоржина"

Jamala – "Сміюсь і плачу"

TVORCHI – "Віч-на-віч"

Alina Pash – "Молитва"

ONUKA & DakhaBrakha – "UYAVY"

ЛУНА – "Пташка"

The Hardkiss – "7 вітрів"

Alyona Alyona & Monatik – "Глибина"

KHAYAT – "Ultra"

Ранее, "Телеграф" писал, что группа Go_A, которая представляла Украину на "Евровидении 2021", стала самой популярной украиноязычной группой в Spotify, побив рекорд группы KAZKA.